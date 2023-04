Volterra e Mende, ecco il gemellaggio degli istituti alberghieri

A poco più di un mese dai festeggiamenti per il trentennale del gemellaggio tra Volterra e la cittadina francese di Mende, previsti per la prima settimana di maggio, è arrivato il gemellaggio tra gli istituti alberghieri delle due città. Dal 26 marzo al primo aprile, 21 alunni delle classi terza e quarta degli indirizzi cucina, sala e accoglienza dell’istituto superiore Niccolini, accompagnati dai docenti, sono arrivati nella città gemella. Da un anno e mezzo il coinvolgimento degli alunni nel progetto organizzativo, la loro disponibilità, lo spirito di gruppo, la condivisione tra colleghi, gli sforzi economici da parte della scuola e, non ultimo, la sensibilità di alcuni soggetti esterni, hanno permesso di scrivere una pagina di storia del gemellaggio tra le due città. Una ragione di orgoglio per il Niccolini, ma anche un impegno forte per il futuro. L’orgoglio di aver creato un’occasione di arricchimento formativo nello spirito della condivisione e dell’amicizia tra i popoli con l’impegno, non banale, a alimentarla negli anni a venire. Settimana intensa quella trascorsa in terra francese, scandita da un programma denso di attività, a scuola e sul territorio, alla continua scoperta di paesaggi, abitudini, modi di vivere, espressioni linguistiche diversi e proprio per questo stimolanti. Le attività hanno incluso anche 15 ore di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la maggior parte delle quali svolte, a seconda dell’indirizzo di studio, nella cucina del Lycée Peytavin, nel suo ristorante didattico, nello storico Hôtel de France e all’ufficio del turismo.