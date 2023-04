Volterra, scoperto un benzinaio che ha evaso un milione e mezzo di tasse

Volterra (Pisa), 14 aprile 2023 - Un benzinaio ha evaso 1 milione e mezzo di tasse. È quanto hanno scoperto i Finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Volterra, individuando un distributore facente parte della rete commerciale di una primaria compagnia petrolifera, con punto di vendita nel Comune di Volterra, che da anni aveva omesso di comunicare le dichiarazioni fiscali, evadendo così sia le imposte dirette che l’Iva dovuta. L’attività è stata eseguita durante l’intensificazione dei controlli agli impianti stradali di carburante disposta a livello nazionale, sia in relazione a possibili speculazioni sui prezzi sia per quanto riguarda il rispetto della corretta indicazione al pubblico dei prezzi praticati. In particolare, in concomitanza con un’attività ispettiva finalizzata a riscontrare la corretta esposizione e comunicazione dei prezzi praticati nei confronti del distributore di carburante, è stata avviata una verifica fiscale da cui è emerso che l’impresa non aveva presentato le dichiarazioni fiscali riguardanti gli anni d’imposta 2017 e 2018. All’esito della verifica fiscale sono stati constatati ricavi non dichiarati per circa 1.500.000 euro e segnalata all’Agenzia delle Entrate un’evasione delle Imposte Dirette e dell’Imposta sul valore aggiunto per circa 500.000 euro. L'attività di servizio eseguita dalle Fiamme Gialle conferma il costante e quotidiano impegno della Guardia di Finanza nel garantire la corretta concorrenza sui mercati, il rispetto della normativa posta a tutela della trasparenza dei prezzi e nel contrastare ogni forma di evasione fiscale, con un approccio operativo trasversale e per questo sempre più incisivo. Maurizio Costanzo