Volterra alle urne. La parola ai candidati: "Progetti e prospettive"

Quattro domande per, in ordine alfabetico, Francesca Giorli (Coalizione Volterra Civica) e Giacomo Santi (insieme#FareVolterra), i due candidati che l’8 e il 9 giugno si sfideranno alle urne per la poltrona di sindaco di Volterra. Giorli, classe ‘77, psicologa e psicoterapeuta, diplomata al conservatorio musicale di Siena, da anni lavora nel settore cinematografico come manager e location manager. Nel 2016 è chiamata dalla giunta Buselli a fare la vice presidente della Volterra Film Commission. Santi, 60 anni, sindaco uscente di Volterra, ha lavorato prima di essere eletto sindaco nel 2019, in un’azienda chimica del territorio. Negli anni, ha maturato esperienze nell’associazionismo e ha intrapreso la attività politica come consigliere comunale a Pomarance. Ecco le domande che La Nazione rivolge ai candidati sindaci:

1 Partiamo da un argomento che da anni è al centro di dibattiti, l’ospedale. Come vede il futuro del Santa Maria Maddalena e della sanità territoriale?

2 Quale ruolo hanno avuto le politiche giovanili nella costruzione del programma?

3 Volterra nella Valdicecina e Volterra in un contesto di rete con altri territori. Quale disegno ha intenzione di costruire per la città in un’ottica di politiche territoriali?

4 Quali sono, in breve sintesi, i pilastri del programma?

Ilenia Pistolesi