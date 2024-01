Volontariato e mezzi nel Comprensorio

Cresce la disponibilità nel Valdarno per il servizio di emergnza urgenza che vede il ritorno della dispobilità anche della Misericordia di Fucecchio, associazione che fa parte della Misericoride del Cuoio. Ecco il quadro dell’Asl Toscana cebntro relativamente ai Comuni del Comprensorio per quanto riguarda i mezi che sono a disposizione. Per quanto riguarda le ambulanze infermieristiche una è ubicata a San Miniato, con operatività solo diurna. Per quanto riguarda le amblanze conv olontari: 13 di giorno e 7 di notte di giorno. Questa la mappa: 2 ad Empoli, 2 a Vinci, Montopoli Val d’Arno, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, San Miniato Basso, Castelfiorentino, 2 a Certaldo. Di notte: Empoli, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, San Miniato Basso, Orentano, Castelfiorentino, Certaldo. Dal bilancio a consuntivo sull’anno appena concluso nel corso dell’anno 2023 le richieste di soccorso giunte alla Centrale operativa 118 Pistoia - Empoli, dall’area empolese, sono state 37.483. Nel 2022 erano state 39.052.

C. B.