Volontaria muore a soli 36 anni. Colta da malore durante un soccorso

"Ci ha lasciato mentre stava facendo del bene, ha perso la vita aiutando gli altri: ecco perché questo non è un lutto solo della nostra Misericordia, ma di tutto il volontariato". Sono le parole del governatore della Misericordia di Pontedera Matteo Leggerini per la morte, a soli 36 anni, della volontaria Monica Barbieri. Monica si è sentita male sabato attorno alle 18,30; era in equipaggio e stava andando ad effetuare un servizio quando ha detto "non sto bene".

Da qui il rientro per portare la giovane alla guardia medica. Inizialmente – da quanto abbiamo appreso – la giovane si è ripresa, poi è svenuta. La Misericordia, avvertita la centrale operativa, ha chiesto di trasportare la volontaria al pronto soccorso lasciando quindi ad altra associazione il servizio a cui era destinata. "All’arrivo al pronto soccorso – spiega Leggerini –, proprio nella fase di sbarellamento Monica è andata in arresto cardiaco". Subito il trasferimento in shock room dove è stata sottoposta alle manovre di rianimazione, poi, vista la gravitò della situazione, i sanitari de "Lotti", ne hanno immediatamente disposto il trasferimento urgente a Cisanello. E’ iniziata una notte di attesa, di speranze e di preghiere. Monica non soffriva di cuore. Ma il malore che l’aveva colpita, alla fine, non le ha lasciato scampo. "Stamani (oggi per chi legge) – aggiunge Leggerini – ci siamo sentiti con il padre per avere aggiornamenti e, purtroppo, abbiamo saputo che Monica non ce l’aveva fatta, non era più con noi". Monica Barbieri viveva a Partino, frazione del Comune di Palaia e da sei anni era una volontaria molto attiva alla Misericordia di Pontedera dove, solitamente, prestava servizio il sabato.

Vasto cordoglio in tutta la zona, decine i messaggi di affetto e di abbraccio alla famiglia, dai tanti amici e dal mondo del volontariato. La Pubblica Assistenza di Palaia la ricorda così sui social: "Una ragazza speciale, dedita da sempre agli altri che aveva iniziato il suo percorso di volontaria con la nostra associazione. Monica ci ha lasciato mentre era in servizio , mentre stava spendendo la sua vita per gli altri". Ancora non sono fissate le esequie

Carlo Baroni