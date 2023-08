Volontaria alla guida dei Vigili Antincendio Buti

Salgono vorticosamente le temperature, si alza il vento e cresce l’allerta per il rischio incendi anche sui nostri monti pisani. Ma a vigilare sette giorni su sette, 24 ore su 24, ci sono i gruppi di volontari che per passione e attaccamento al proprio territorio e patrimonio boschivo si impegnano nel loro tempo libero per prevenire ed eventualmente correre in caso di innescamento di incendio.

Alla guida del Gruppo Volontari Antincendio Buti c’è Eleonora Filippi, prima donna a guidare il gruppo ed ormai una veterana dato che ha iniziato a frequentare questa associazione quando all’età di 18-19 anni aveva bisogno di crediti formativi per la scuola, schierandosi al fianco di questi ‘angeli del fuoco’. "Avevo provato con la Misericordia ma non faceva per me – spiega Eleonora Filippi che oggi ha quasi 35 anni – qui avevo degli amici e così ho iniziato. Un rapporto che è cresciuto piano piano, il gruppo si è ampliato e la passione e l’attaccamento per il territorio hanno fatto da ulteriore stimolo per andare avanti".

Fino a diventare presidente, la prima donna in Toscana ad assumere questa carica. Anche altri giovani si sono poi avvicinati, ma negli ultimi anni c’è stata una leggera flessione.

"In linea con il trend generale, sempre meno ragazzi si dedicano al volontariato ma qualcuno c’è. Questa attività è molto adrenalica, c’è anche un po’ di paura quando si viene chiamati ma la consapevolezza di risolvere situazioni così pericolose per il tuo paese è un grande incoraggiamento".

Questi sono giorni molto delicati, l’allerta è alta.

"Siamo nel periodo di alta operatività – spiega Filippi – la nostra attività è sia quella di pattugliamento dei boschi, sia la reperibilità 24 ore su 24. Adesso siamo circa 35 volontari attivi, noi chiediamo le disponibilità e facciamo i turni, due a turno sono sempre attivi".

Quindi l’importanza di sottolineare i comportamenti da evitare in questo periodo.

"Sono vietati da un’ordinanza regionale qualsiasi tipo di fuochi e abbruciamento. E poi tutte quelle azioni da evitare: dal mozzicone di sigaretta gettato a terra, all’immondizia in giro fino all’attenzione nel parcheggiare l’auto lontana da erba secca".

Il Comune di Buti, con un finanziamento europeo e regionale da circa mezzo milione di euro, sta portando avanti importanti interventi a salvaguardia del patrimonio boschivo. Sono in via di realizzazione i nuovi viali e fasce parafuoco nei boschi per circa 9 km larghe 20 metri a San Giovanni, Colle di Volpaia, Monte Aspro, Piavola, Col dei Lecci fino ai piedi del monte Polle. E poi è in costruzione il nuovo laghetto, o meglio invaso, in località Monte Cucco.

Luca Bongianni