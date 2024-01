Volontari in piazza contro il degrado Oggi alle 9 si terrà un nuovo evento di SostenibiliAmo a Bientina, promosso da Live better-vivi meglio e il Comune. Volontari si impegneranno per pulire e migliorare il territorio, contrastando l'inciviltà ambientale. L'appuntamento è in via di Tiglio.