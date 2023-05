Gli angeli del fango, il cuore di Pontedera

Pontedera (Pisa), 30 maggio 2023 - "Queste sono esperienze che ti segnano tantissimo, abbiamo visto molta sofferenza e tanta disperazione negli occhi della gente". Si è conclusa domenica notte la spedizione di quattro volontari della Misericordia di Pontedera, partiti per cercare di dare una mano, anzi due, nei paesi alluvionati dell’Emilia-Romagna. Giada Scaglione, Daniele Banti, Federico Scateni e l’irriducibile Paolo Giusti, che il 1 giugno compirà 80 anni, sono partiti in piena notte con due mezzi in direzione Forlì.

"Ci siamo messi in marcia venerdì alle 5 con due mezzi – spiega Giada Scaglione –. Siamo andati là con una jeep con idrovora, pale, tira acqua, tira fango ecc. e un Dooblo con borsoni, coperte e brandine, dato che non sapevamo a cosa andavamo incontro. Arrivati al Palafiera di Forlì siamo stati incorporati nella macchina organizzativa e ci hanno mandato a svuotare dal fango uno scantinato rimasto sommerso. Qui abbiamo incontrato tutti i civili che si sono messi a lavoro in questi giorni, persone di tutte le età, tra cui associazioni, squadre di calcio, boy scout e così via. Ci siamo adoperati per svuotare il seminterrato dal fango che poi diventa argilla e a quel punto si può lavorare solo con pale e secchi. Nelle persone colpite da questo dramma si vede la disperazione di chi ha perso tutto, tutti i sacrifici di una vita perduti in nemmeno tre ore. Quella disperazione di chi non sa neppure se una volta svuotata dal fango la propria casa tornerà agibile oppure no". La sera poi, al rientro al campo base, la distensione. "Non è certamente stata un’esperienza che può essere definita divertente, solo alla sera, con gli altri volontari, cercavamo di farci due risate, per sdrammatizzare".

Nello scorso weekend anche una delegazione di ultras del Pontedera calcio si è recata in Emilia, a Faenza, per portare i beni raccolti durante la scorsa settimana nelle terre funestate dalle recenti alluvioni.