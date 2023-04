Volo di 15 metri nel pozzo Salvato dai vigili del fuoco

di Ilenia Pistolesi

L’angoscia più cupa ha trafitto un tranquillo fazzoletto di terra incastonato fra le province di Pisa e Livorno, nella campagna da cartolina che cinge il borgo antico di Casale Marittimo. Un Sos che è stato gridato con tutta l’aria nei polmoni da un uomo di 76 anni, che è precipitato in un pozzo facendo un volo di ben 15 metri. Da quel cono d’ombra, quel vuoto stretto, pericoloso e claustrofobico, il 76enne ha iniziato a gridare tutta la sua disperazione. Ora è salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saline e degli uomini del 115 di Cecina.

La grande paura, ieri mattina, ha abbracciato con il suo manto nero di inquietudine un’abitazione che si trova nel Comune di Casale Marittimo, non lontano dalla locanda Il Casale, quando un 76enne, mentre stava lavorando nel suo giardino, è caduto rovinosamente in un pozzo. Stando la ricostruzione dell’incidente, l’uomo stava innaffiando il prato quando il sistema di irrigazione è andato in tilt e, per controllare cosa stesse accadendo, si è sporto verso il pozzo, ha perso l’equilibrio, e vi è caduto dentro. Le sue grida e i suoi lamenti sono riusciti a arrivare alla figlia, che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. L’anziano, che è precipitato nel vuoto del pozzo, è stato salvato da un’altezza di 15 metri: per estrarlo, si è calato un vigile del fuoco e le manovre sono state ardue e complesse per riuscire a trarre in salvo l’anziano. All’arrivo del nucleo Saf di Pisa dei vigili del fuoco, il 76enne era già stato estratto fuori dal pozzo. Le sue condizioni, nonostante l’essere precipitato per 15 metri, sono buone: all’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo presentava i primi segni di ipotermia e qualche contusione agli arti. Il 76enne è stato ricoverato all’ospedale di Cecina.