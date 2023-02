Volley, tennis, ciclismo e tanto altro Si fondono le due società sportive

FORNACETTE

In attesa della realizzazione del nuovo impianto da tennis di Fornacette e del nuovo palazzetto dello sport, due storiche società sportive di Fornacette si uniscono. Nasce la Polisportiva Nevilio Casarosa – Tennis Club Fornacette A.r.l. Si tratta di un progetto nato circa un anno fa grazie alla lungimiranza dei due presidenti, Alessandro Zocchi e Riccardo Pertici, che attraverso questa operazione si vogliono farsi trovare pronti a quello che sarà la nuova riforma dello sport, che prima o poi vedrà la sua inevitabile approvazione. I due presidenti, con l’approvazione e la collaborazione di tutti i soci, dopo avere eseguito tutti gli adempimenti burocratici, prima hanno trasformato le due società in ASD arl dopo di che con la fusione delle stesse hanno dato vita alla nuova realtà sportiva. Cosi facendo le due società attraverso l’atto di fusione, possono mantenere la loro storicità (la Polisportiva con i suoi 90 anni di storia ed il Tennis Club con i suoi circa 60 anni di storia) e tutti i titoli sportivi conseguiti fino ad oggi

A seguire l’operazione in cabina di regia Luca Mattona tributarista ed Gianluca Bruni commercialista, specializzati in ambito sportivo e non. Ma Zocchi e Pertici non hanno intenzione di fermarsi qui.

La nuova società ha infatti intenzione di dare spazio, attraverso la cessione di quote oppure con aumento di capitale, ad altre realtà del territorio il cui statuto lo preveda, di entrare a far parte della stessa.

L.B.