Volantino omofobo a Lajatico, il sindaco: “Sono provato. Ma grazie per la solidarietà”

Lajatico (Pisa), 1 marzo 2023 – "Sono provato dalla giornata di oggi, per tutto quello che è successo. Questo non è stato un fulmine a ciel sereno ma è stato l’apice. Grazie per la solidarietà dei miei colleghi sindaci, una vicinanza arrivata da destra e da sinistra". Inizia così il discorso che il primo cittadino Alessio Barbafieri ha rivolto ai propri cittadini accorsi al teatro comunale di Lajatico ieri sera per un grande abbraccio collettivo. Un sostegno arrivato già durante la giornata di ieri. "Chiamarla politica – continua – è dispregiativo nei confronti della vera politica. Ci tengo a dire, però, che queste persone si inseriscono in un contesto, questo mi porta a dire che c’è un filo conduttore tra ciò che è successo oggi e gli episodi degli scorsi giorni. Sarà sporta querela, ma credo che qui a Lajatico ci sia qualcuno che regolarmente informa su ciò che succede. Lajatico non è l’immagine che è stata data in quei post, i cittadini di Lajatico non hanno nulla a che vedere con quello che è stato scritto". In platea ci sono i sindaci della Valdera e il primo cittadino di Certaldo schierati con la fascia nelle prime file, tutti loro durante le ore del pomeriggio hanno commentato la vicenda prima di decidere di mobilitarsi e raggiungere Lajatico in serata. Ci sono i tanti cittadini accorsi a supportare chi guida l’amministrazione, i sindacati e le associazioni.

Sul fondo della sala uno striscione dell’Anpi. "Il fascismo – ha detto al microfono il sindaco di Casciana Terme Lari e presidente dell’Unione Valdera Mirko Terreni – non ha diritto di cittadinanza in questo Paese. Più di una volta, abbiamo preso posizione contro questo movimento, anche in Valdera. Quello di oggi è l’ennesimo sfregio che Forza Nuova rivolge contro le istituzioni democratiche ed è per questo che diventa importante essere qui, con le fasce tricolore, perché oltre alla solidarietà umana serve una posizione ferma a difesa della nostra costituzione. Diciamo un "no" fermo al fascismo e a tutti i tentativi di ricostituirlo". Al microfono si sono alternati rappresentanti politici, sindacali, educatori e semplici cittadini.

"Raccomanderei al governo – ha detto Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli – che mettesse al bando Forza Nuova. Sarebbe un segnale forte se questo fosse fatto proprio da un governo di destra. sarebbe importante poter chiudere un passato che nessuno vuole che torni". Tra le poltroncine rosse del piccolo teatro di Lajatico anche l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini che ha ricordato alcuni degli ultimi episodi che hanno coinvolto l’estrema destra, dall’aggressione fiorentina fino al volantino di Lajatico. "Siamo sempre più convinti – ha detto Nardini – che in Italia serva una legge contro l’odio, non basta esprimere solo solidarietà. Servono azioni pratiche, serve promuovere una cultura del rispetto, alle differenze affinché i ragazzi e le ragazze crescano liberi da pregiudizi e stereotipi". La serata si è conclusa con un appello del sindaco Barbafieri ai propri cittadini: "Aiutateci a capire chi c’è dietro a questi volantini".

Sarah Esposito