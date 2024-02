"Vivere la contrada, una ricompensa dell’animo"

La scelta di parlare del Palio è dettata dalla passione per questa manifestazione. Ma tra di noi c’è sicuramente chi la vita di contrada la sperimenta quasi quotidianamente.

Ragazzi ogni quanto si riunisce la contrada?

"Quasi tutte le sere per passare del tempo con gli amici, a volte per organizzare cene o giochi. Ovviamente le riunioni si intensificano con l’avvicinarsi del Palio, quando ci sono da organizzare gli appuntamenti più importanti".

Come vengono organizzate le cene di contrada?

"Le cene hanno vari temi e ogni ragazzo contribuisce ad aiutare a rendere la serata

speciale. Qui diventa centrale il lavoro dei cuochi e di tutti coloro che fino a notte fonda lavorano per ripulire tutto".

Chi partecipa alle sfilate?

"Le contrade, ovviamente, ma anche le varie società sportive di Castelfranco, ad esempio la pallavolo e il pattinaggio. Inoltre ci sono le autorità del paese".

Quali sono gli aspetti positivi di vivere una manifestazione come questa?

"Lo stare insieme. E farlo a titolo completamente gratuito. Nessuno viene pagato, tutto è volontariato. Crediamo che, oltre al divertimento, sia davvero un modo per imparare a condividere con gli altri il proprio tempo e il proprio impegno, mettendo in campo le nostre abilità, senza pensare a ricompense se non quelle dell’animo".