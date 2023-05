Vivere i parchi, un successo che continua

Attività di benessere e socializzazione, passeggiate nel verde, esercizio fisico. Il calendario degli appuntamenti di maggio di "Vivere i Parchi" è stato fitto e partecipato, con il finale, sabato scorso, a La Rotta, con una iniziativa particolare e apprezzata. Negli spazi del parco fluviale rievocazione storica dei balestrieri di Porta San Marco di Pisa, Arcieri di Sacco e Armigeri di Sacco che ha visto la presenza di numerosi residenti. Tanta curiosità e anche la possibilità di provare il tiro con le balestre. Vivere i Parchi" è una iniziativa del comitato territoriale Uisp Valdera in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pontedera che, in giugno e luglio, vedrà in pista tutta un’altra serie di appuntamenti. Cinque passeggiate di trekking urbano, in programma nelle mattinate di sabato 3, 17, 24 giugno e 1 e 15 luglio. Camminate di circa tre ore, non impegnative, che toccheranno aree verdi e sentieri alla scoperta di natura e territorio. A giugno, per adulti e anziani, rilassamento muscolare e attività fisica il martedì dalle 18 alle 19 alla golena d’Era e il giovedì, alla stessa ora, al parco dei Salici e al parco fluviale a La Rotta. Per i bambini invece, ogni mercoledì tra le 17 e le 18,30, giochi e merende al villaggio Piaggio, al parco adiacente al circolo Enalino.