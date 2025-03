Vittime del coronavirus. Deposizione di una corona

Ieri, 18 marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus ha visto anche a Pontedera svolgersi una cerimonia istituzionale. In piazza del Cordificio Billeri si sono radunati l’assessore Alessandro Puccinelli e una rappresentanza della Polizia locale per assistere alla deposizione di una corona da parte dell’amministrazione comunale. In quell’area infatti, lo scorso anno, fu inaugurato un monumento che rende omaggio alla memoria delle vittime della pandemia. Nella lapide si fa riferimento alla sofferenza patita dalle famiglie, al coraggio degli operatori sanitari, alla passione dei volontari e al lavoro di una intera comunità per rialzare la testa e ripartire.

"Un monumento voluto in questa città – è stato detto alla cerimonia – per ricordare chi ci ha lasciato durante la pandemia e per ringraziare i volontari, i sanitari e tutti coloro che nei due anni di emergenza hanno dato il proprio contributo dando risposte concrete in un momento difficile".