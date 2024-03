Vita Nova, la sfida di Gussetti: "C’è urgenza di voltare pagina"

Si chiama "Vita Nova", è una lista civica, e il primo obiettivo l’ha esposto chiaramente ieri l’uomo che guida il progetto per scardinare la sinistra al potere dal dopoguerra a San Miniato: "Questo Comune presenta un’anomalia, non c’è alternanza da oltre settant’anni". Ha esordito così, Lucio Gussetti, classe 1959, nato a Nuoro, in pensione da poco e con una carriera di primo piano nelle istituzioni europee arrivata fino al grado di direttore e consigliere giuridico principale della presidente. "Più della metà dei cittadini sanminiatesi sono esclusi da sempre dalla gestione della cosa pubblica", ha aggiunto, presentandosi quale candidato sindaco della nuova formazione. "Bisogna voltare pagina". Come? "In continuità con il lavoro delle opposizioni in questi anni". E cos’è "Vita Nova"? Il progetto di persone che hanno deciso di "mettere insieme le tante cose che le uniscono, che sono tante ed importanti". Cose che non sono né di destra, né di sinistra.

"Gli abitanti di San Donato chiedono che le loro case non siano più allagate, come come quelli de La Serra o della Scala – ha spiegato Gussetti –. Queste pretese non sono di destra o di sinistra, sono un problema da risolvere". Come i cittadini di Ponte a Egola non vogliono "le ex concerie che marciscono". Gussetti ha snocciolato, come in un rosario di soli misteri dolorosi, anche altre ferite aperte: dal caso del liceo Marconi, irrisolto da quanto venne abbandonata la vecchia sede del capoluogo, al traffico incredibile che collassa il centro storico come altre località, alla "disastrosa distribuzione urbanistica" alla "mancanza di parcheggi e di un progetto di sviluppo".

Nasce da tutto questo la sfida di "Vita Nova" con l’obiettivo "di raccogliere le migliori forze e professionalità – ha aggiunto il candidato sindaco – per prendere in mano il governo della città e dare una forte sterzata alla sua gestione". Su tutti i fronti: infrastrutture, viabilità, salute, protezione degli anziani e dei più deboli lavoro e sviluppo economico e altro ancora. Tutto da rivedere, insomma, "da cima a fondo". "I promotori – ha concluso hanno messo da parte le loro diversità e si sono concentrati su quello che davvero conta per i cittadini: raggruppare professionalità, esperienza, entusiasmo, e partecipazione". Tant’è che al lancio della sfida ci sono anche Manola Guazzini (CambiaMenti), Ferraro e Calvetti (consiglieri comunali della Lega), Piero Taddeini (presidente del circolo Fratelli d’Italia). Se sarà eletto sindaco, il primo passo? "Rimettere al centro i cittadini. E’ la priorità".