"Vita Nova è il futuro del territorio. Dopo il naufragio della giunta Pd"

"Vita Nova" è un progetto che ha già preso il largo e punta dritto a conquistare il Comune, mettendo fine all’egemonia del centrosinistra. Fra i registi dell’operazione, Manola Guazzini, leader di CambiaMenti – la più tenace opposizione in consiglio comunale e fra i motori del nuovo progetto – che del centrosinistra, anni fa, è stata anche esponente di primo piano, ma che da tempo condivide la teoria che per la salute di San Miniato c’è bisogno di cambiare. E spiega perché, partendo da lontano, da quando – dopo essere stata assessore Pd con Gabbanini – decise che la sua strada era fuori dal partito e con un cartello civico.

"Arresi all’evidenza che era illusorio che un rinnovamento potesse nascere dall’interno del Pd e in una situazione politica di San Miniato inesorabilmente congelata intorno a un vero e proprio sistema di potere, alla fine del 2017 è partito il progetto innovativo della lista civica CambiaMenti – scrive in un post –. Con un formidabile 23% alle elezioni del 2019 abbiamo dato una prima risposta alle cittadine e ai cittadini che chiedevano a gran voce di rappresentarli con una seria e concreta alternativa al governo Pd, senza distinzione di orientamenti politici ma con la discriminante dell’adesione puntuale ai valori della Costituzione". "All’elezione è seguita la stagione della discussione e dell’elaborazione politica, che ha permesso a CambiaMenti, anche attraverso la mia azione personale, di costruire una opposizione di qualità che ha nel tempo saputo coinvolgere esponenti delle altre opposizioni, intrecciare legami, sviluppare iniziative unitarie concrete – sottolinea Guazzini –. Oggi comincia la seconda parte di quell’avventura, ma con una base molto più larga e una più grande e matura determinazione". Un’ avventura che coinvolge anche altri consiglieri comunali d’opposizione che per questo progetto hanno messo da parte l’appartenenza politica.

"Ho deciso di mettere il mio bagaglio di consigliera e le mie conoscenze a disposizione di una nuova esperienza civica con la lista Vita Nova - Per San Miniato e a sostegno di un candidato sindaco autorevole e di grandi capacità, Lucio Gussetti, con lo scopo realistico e a portata di mano di far vincere davvero una alternativa di governo del comune. Di tale alternativa, che non nascerebbe mai all’interno del tradizionale bipolarismo centrosinistra-centrodestra, San Miniato e i suoi cittadini hanno un bisogno assoluto, come dimostra il naufragio dell’amministrazione Giglioli".

Carlo Baroni