Visti ancora lupi: "Serve opuscolo informativo"

Si moltiplicano gli avvistamenti. La presenza del luponel Comune di San Miniato, anche in zone abitate, è sempre più frequente. In particolare, in queste settimane, si susseguono avvistamenti in Valdegola. "Il lupo sta tornando con insistenza fin nei centri urbani in cerca di cibo, è una presenza a cui non siamo abituati e che preoccupa – spiega Libera Caccia San Miniato – È fondamentale che i cittadini mettano in atto comportamenti prudenti ed adeguati nel caso di incontri con il lupo". "L’amministrazione – spiega una nota – ha il dovere di garantire, preservare e mettere in atto tutte le procedure per salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Abbiamo più volte, come anche molti cittadini, segnalato al sindaco, l’avvistamento di esemplari di “lupo” senza ottenere risposte. Ribadiamo la nostra disponibilità per una collaborazione e suggeriamo a Giglioli di attivarsi per la predisposizione di un opuscolo informativo".