Visite di invalidità Lunghi tempi d’attesa "Sono aumentate anche le richieste"

Democrazia Civica, lista di opposizione, si fa portavoce di un allarme sui servizi socio-sanitari che riguardano le persone anziane. Il presupposto riguarda anche il dilatarsi delle visite di invalidità. "La popolazione anziana è in aumento ovunque e non fa eccezione l’Alta Valdicecina territorio in cui si registrano sempre più richieste di assistenza sociale e sanitaria tra le quali rivestono particolare importanza le visite per il riconoscimento dell’invalidità ed accompagnamento di cui molti anziani necessitano per usufruire dei benefici previsti dalle normative vigenti. Su segnalazione di molti cittadini – evidenzia Democrazia Civica – dobbiamo registrare come negli ultimi mesi, nella sede di Volterra, il tempo che trascorre da quando viene inoltrata la domanda di invalidità a quando un paziente viene sottoposto a visita di idoneità è aumentato in maniera esponenziale: dai 40-60 giorni di media del passato si è passati ai 90-100 giorni attuali. Un aumento inspiegabile visto che anche durante il periodo della pandemia si era riusciti a contenere i tempi di attesa".

Con un altro punto da mettere in luce: l’aumento di richieste. "Statisticamente sarebbe già possibile prevedere il trend delle richieste, ci chiediamo come anche di fronte a un possibile numero di domande aumentato in modo imprevedibile non si possa sopperire aumentando il numero delle sessioni mensili - è la proposta di Democrazia Civica - che invece ci risulta ultimamente calato, oppure prolungare l’orario di attività della commissione dalla mattina al pomeriggio. Come gruppo consiliare rileviamo, in questo caso, oltre una grave carenza organizzativa anche un’inammissibile mancanza di sensibilità verso la sofferenza fisica di persone che sono per la totalità utenti che vivono con pensioni minime e che si vedono, con il prolungamento dei tempi di attesa, ridurre sensibilmente le aspettative per poter superare più agevolmente, soprattutto in tarda età, le gravi difficoltà di salute in cui versano. Ci rivolgiamo all’assessore regionale e alle amministrazioni locali, per quanto di loro competenza, oltre che alle organizzazioni sindacali, affinché si vada a risolvere al più presto questa ingiustificabile disparità che si sta creando tra chi può pagarsi l’assistenza sanitaria e chi invece è costretto a non curarsi per mancanza di servizi socio-assistenziali pubblici".