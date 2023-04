Una doppia visita guidata all’istituto buddista Lama Tzong Khapa di Pomaia: l’evento è fissato per oggi e domani alle 16 e il tour include una breve introduzione al buddismo, alla storia dell’istituto e le domande e risposte accanto alla Stupa di Lama Yeshe, il Maestro fondatore. Il punto di ritrovo è all’infopoint situato nel cortile. Non è necessaria la prenotazione. Nell’edificio centrale del centro di Pomaia, punto di riferimento internazionale per il buddismo, si trovano la sala di meditazione principale, la sala del Mandala e la biblioteca.