Visita a sorpresa in città del ministro del turismo Daniela Santanchè

SAN MINIATO

Ieri il ministro Daniela Santanchè ha percorso una delle tratte della via Francigena: una tappa immersa in bellissimi crinali collinari ed ha fatto sosta a San Miniato. "Con piacere abbiamo accolto la visita del ministro del turismo – ha detto il sindaco Simone Giglioli – che, nel tour sulla via Francigena, ha approfittato per visitare la nostra città, le sue bellezze e gustare le bontà della nostra terra". Il ministro ha visitato anche il palazzo comunale ed ha ammirato la sala delle Sette Virtù, un autentico gioiello del municipio. La Santanchè si è anche fermata all’ufficio del turismo in piazza del Popolo dove ha timbrato il suo passaporto del pellegrino. Qui ha avuto un breve colloquio con il vice presidente della Fondazione San Miniato Promozione Domenico Barsotti. Il sindaco Simone Giglioli, invece, ha colto l’occasione per invitare il ministro Santanchè a tornare a San Miniato il prossimo mese di novembre in occasione della tradizionale mostra mercato del tartufo.