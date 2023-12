Visione unica del territorio. Recupero edifici degradati. Verde, strade, sicurezza

CASTELFRANCO-SANTA CROCE

Un punto fermo ha già avuto il via libera dalla Regione. Nei Comuni di Castelfranco e Santa Croce – che da anni sono impegnati nella redazione del piano strutturale unico – l’espansione delle zone industriali e artigianali sarà a ridosso della Francesca Bis. E’ la co-pianificazione che l’ente regionale ha voluto considerando anche il finanziamento messo a disposizione dei due Comuni. E’ dal dicembre del 2019 che Castelfranco e Santa Croce lavorano al piano strutturale intercomunale. Il procedimento, considerando anche le inevitabili interruzioni causate dal Covid, è ora pronto per essere presentato nelle assemblee con la cittadinanza che prenderanno il via dal 15 gennaio e avranno luogo a Castelfranco, Santa Croce, Orentano e Staffoli. Si tratta del nuovo disegno del territorio per i prossimi venti-trenta anni. I temi principali sono stati presentati ieri mattina in una conferenza stampa nella sala giunta del palazzo comunale di Castelfranco dai sindaci Gabriele Toti e Giulia Deidda alla presenza dei tecnici: architetto Paolo Agostini, responsabile Piano strutturale intercomunale, architetto Pierguido Pini del Comune di Castelfranco, ingegner Sara Trevisan e geometra Massimo Barsotti del Comune di Santa Croce.

I temi fondamentali sono simili per entrambi i Comuni. Il primo, imprescindibile, è il recupero degli edifici abbandonati. Che siano le vecchie concerie – concentrate soprattutto su Santa Croce – o i complessi residenziali costruiti a metà a Castelfranco nella zona di via Usciana e stadio. "Ma anche la regimazione idraulica – spiega il sindaco Toti – è un tema fondamentale per la sicurezza. Siamo a ridosso dell’Arno e di tutto il reticolo minore. Il piano strutturale intercomunale dovrà anche ’dialogare’ con gli altri Comuni confinanti. Tra le priorità il collegamento con l’autostrada Firenze Mare, la valorizzazione delle Cerbaie, particolare attenzione alle borgate di Staffoli e alle corti di Orentano e Villa Campanile, che sono caratteristiche delle nostre frazioni collinari. Ribadisco la bontà della scelta politico-amministrativa di aver deciso di redigere un piano intercomunale unico".

Di scelta lungimirante parla anche la sindaca di Santa Croce, Giulia Deidda. "Per quanto riguarda le concerie dismesse – spiega Deidda – sarà indispensabile un confronto con i proprietari. Da anni ci sono molti progetti approvati e convenzionati, ma fermi. Bisogna capire perché non sono partiti e se c’è bisogno di rivederli anche riducendo i volumi edificabili e dare spazio a nuove strade o spazi pubblici. Abbiamo pensato a un corridoio ecologico lungo la Bretella del Cuoio, polmone verde tra i due territori e di collegamento tra l’Arno e le Cerbaie. Una sorta di forestazione da realizzare sul territorio di confine anche con supporto di cittadini e imprese. Contiamo di arrivare all’adozione del piano intercomunale entro aprile". Tra le nuove strade una è pensata per collegare i confini tra Castelfranco e Santa Maria a Monte e Santa Croce e Fucecchio come sfogo per il traffico industriale e per ridimensionare la circolazione sulla Francesca nord e sud.

g.n.