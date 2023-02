Violino e piano in biblioteca

Al via gli eventi musicali in biblioteca a San Miniato, in collaborazione con Canto Rovesciato: un cartellone di concerti di musica classica e lirica, a cura del maestro Alessandro Licostini e presentati dal maestro Simone Faraoni. Cinque serate, una al mese, che prenderanno il via sabato alle 21.15, con un Recital violino e pianoforte, con Damiano Tognetti al violino e Loris Forte al piano. Un appuntamento al emse fino a novembre. "Abbiamo inaugurato questa collaborazione con il gruppo Canto Rovesciato, con cui avevamo già all’attivo alcune esperienze passate, un modo per portare la musica classica all’interno degli spazi della Biblioteca - dice l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Ci piace l’idea che questo luogo della cultura diventi un vero e proprio contenitore dove, oltre ai libri e alla lettura, si possa dare spazio anche alla musica, costruendo un cartellone vero e proprio, per coinvolgere i molti appassionati che ci sono anche sul nostro territorio".