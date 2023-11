Violenza sulle donne. Incontro all’Ute

Un incontro pubblico per affrontare un tema assai delicato quanto attuale, quello della violenza sulle donne. In particolare l’incontro organizzato dal gruppo consiliare Presidio civico e dall’associazione Eunice, con il patrocinio del Comune di Pontedera, in programma mercoledì 22 novembre alle ore 18 nella sala conferenza dell’Università della Terza età e del tempo libero in via della Stazione vecchia, vedrà protagonisti alcuni relatori per discutere delle risorse del territorio a supporto delle donne vittime di violenza. Interverrà per i saluti introduttivi l’avvocato Alberto Andreoli, presidente dell’associazione Presidio Civico Pontedera Aps. Il primo intervento "Violenza contro le donne, attività di prevenzione e di supporto della Polizia di Stato" sarà a cura del dott. Luigi Fezza, vice questore del commissariato di Polizia di Pontedera. Il secondo intervento "L’ascolto e il supporto della donna vittima di violenza" sarà tenuto dall’avvocato Maria Anna Abbondanza, presidente associazione Eunice Aps. Il terzo intervento "Violenza di genere e gravi forme di sfruttamento" sarà a cura della dottoressa Giorgia Delli Cicchi della cooperativa sociale Arnera. Si andrà avanti con il quarto intervento "Il valore del lavoro di rete" con la dottoressa Barbara Tognotti, coordinatrice sociale Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera. Infine ultimo intervento "Tutele civili" con l’avvocato Olivia Marconcini, presidente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Pisa. Seguirà un dibattito pubblico sui temi affrontati, sulla situazione attuale e su quelle linee strategiche da affrontare in futuro soprattutto nel campo della prevenzione.

l.b.