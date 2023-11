Violenza sulle donne: come dire stop in tanti modi

CALCINAIA

Il 25 novembre, per la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e proprio per ricordare le troppe vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere l’amministrazione comunale ha organizzato alcuni eventi. La giornata clou sarà quella del 24 novembre con due appuntamenti che si svolgeranno nel tardo pomeriggio a Calcinaia e in serata a Fornacette.

“Combattere la violenza educare all’empatia“ è il titolo del primo incontro che a partire dalle 18 si svolgerà in sala Don Angelo Orsini a Calcinaia. Una sorta di tavola rotonda che sarà anticipata dalle letture ad alta voce della Laav e che sarà aperta dagli interventi del sindaco Cristiano Alderigi e del vice sindaco Flavio Tani. Saranno poi i contributi d Lavinia Rossi, psichiatra, e di Giovanna Bellini, neurologa e criminologa forense, a trattare temi che afferiscono alla violenza di genere o forniscano strumenti utili ad individuare potenziali comportamenti violenti. Nella sala J. Andreotti in piazza Kolbe alle 21.15 andrà in scena ‘Voci Interrotte’ a cura dell’associazioni Viviteatro, uno spettacolo teatrale con musica dal vivo liberamente ispirato al libro ‘Ferite a morte’ di Serena Dandini. Il gruppo Letture ad Alta Voce ha inoltre preparato degli eventi, per la giornata di sabato 25 novembre, al mercato di Fornacette.