Violenza privata Infermiera a giudizio

Deve difendersi in tribunale a Pisa dall’accusa di violenza privata, una infermiera 50enne, residente in provincia, difesa dall’avvocato Alessandro Catarsi. A portarla a processo è stata un citazione diretta a giudizio della procura di Pisa. Il fatto al centro del processo è avvenuto nel Comprensorio nel marzo dello scorso anno. Per l’accusa l’infermiera avrebbe un vaccino in assenza di apposito consenso informato ad un ragazzino. La donna, secondo l’imputazione, avrebbe costretto il paziente di minore età a tollerare l’iniezione del vaccino Triaxis (composto da antitetanica, difterite e pertosse) al posto del richiesto vaccino di antitetanica semplice. A sporgere denuncia fu il genitore del ragazzo. La difesa è pronta a portare in aula, elementi per provare il rispetto dei protocolli in materia e delle disposizioni.

C. B.