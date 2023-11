Contro la violenza, il grande coro. Sciopero e iniziative in Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio

Pontedera, 23 novembre 2023 – Giulia. E le altre 105. Donne uccise da uomini in questo 2023. Il 25 novembre è la Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. E tra Pontedera, la Valdera, la Valdicecina e il comprensorio del Cuoio sono innumerevoli le iniziative. A partire dalle due ore di sciopero, a fine di ogni turno alla Piaggio, organizzato dall’Usb (Unione sindacale di base).

"Ti porteremo con noi a Roma, Giulia, insieme a tutte le altre donne che sono state ammazzate – scrive Usb – Ti porteremo con noi e urleremo con tutta la nostra voce il tuo diritto alla vita. Chi osa continuare a negare la natura sistemica del patriarcato, chi osa ricercare ragioni nei tuoi comportamenti e nelle tue scelte, chi osa trasformare in un romanzo rosa la tua morte, è parte del problema. E sarà travolto da tutta la nostra rabbia. In un presente quanto mai difficile e complesso, sappiamo che solo organizzando la nostra rabbia e costruendo relazioni e intrecci tra lotte possiamo resistere e immaginare una società radicalmente diversa".

A Montescudaio sabato 25, alle 18, da Biciclette Cafè in via della Madonna, il Comune organizza un reading musicale dal titolo Shut Up (stai zitta!) duramnte il quale verranno ripercorse le origini di una piaga sociale con la quale ormai da troppo tempo facciamo i conti ogni giorno. A Santa Croce il Comune ha appeso al terrazzo lo striscione "25 novembre ogni giorno" e su tutto il territorio i manifesti "Di violenza non vogliamo morire. Ma nemmeno vivere". Il 25 novembre, alle 10,30 in piazza Garibaldi e alle 12 in piazza Panattoni, flashmob. Altri incontri ed eventi il 28 novembre in biblioteca ("Il valore di educare, proteggere, accompagnare" con la scrittrice Cristina Obber alle 17 per gli insegnanti e alle 21,15 per tutti).

A Pomarance , il 25, alle 18, davanti la libreria "aVeglia" rumorosa camminata. A Volterra, sempre il 25, alle 21,15 al teatro San Pietro, "Storie sotto pelle". Castelfranco il 25 inaugura una nuova panchina arancione al parco Galilei e lunedì, alle 11, organizza un flash mob in piazza Bertoncini. Infine, sabato, a Capanne, inaugurazione della Casa Rifugio nell’edificio confiscato alla mafia.