Violazione arresti domiciliari. Quarantenne portato in carcere

SANTA MARIA A MONTE

Un pluripregiudicato di 40 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte per "violazioni degli obblighi imposti dalla misura restrittiva". L’operazione è scattata nella mattinata di sabato quando i militari dell’Arma si sono presentati all’abitazione del 40enne per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla sezione penale del tribunale di Livorno. Il provvedimento, che costituisce un aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari, è "stato emesso in seguito alle numerose violazioni degli obblighi a cui l’uomo era tenuto". Il pluripregiudicato "ha dimostrato di non voler cambiare il proprio stile di vita, continuando a delinquere e ad infrangere le regole".