Vincenzo Oliveri presiede il consiglio

Per l’impedimento del sindaco Giulia Deidda, il consiglio comunale è stato presieduto da un consigliere e, in questo caso, anche d’apposizione. Non era mai successo nella storia di Santa Croce. Infatti per statuto e regolamento è stabilito che il consiglio comunale, in assenza del primo cittadino, è guidato dal consigliere anziano: s’intende colui che alle ultime elezioni ha ottenuto il maggior numero dei voti e che, in casi come questo, acquisisce appunto il ruolo di presidente. Queta funzione è toccata a Vincenzo Oliveri – aveva ottenuto alle ultime elezioni 344 voti, il maggio numero di preferenze – che ha moderato la discussione sugli argomenti nell’ordine prestabilito e annunciato il risultato delle votazioni. Le mozioni e interpellanze su proposta del presidente sono state rinviate al prossimo consiglio.