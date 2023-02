"Villino, lavori conclusi. Ora la firma con l’Asl"

di Ilenia Pistolesi

Dopo oltre dieci anni, inizia a materializzarsi il progetto del ‘Villino’ di Larderello, struttura che sarà ricovero a alta intensità per dodici minori con problemi psichiatrici. Una struttura che diventerà punto di riferimento a livello regionale. Un centro che ha gettato i primi germogli durante la prima legislatura dell’ex sindaco Loris Martignoni, con i locali per realizzare gli appartamamenti donati da Enel (qui, prima, vi erano abitazioni dei dipendenti del colosso energetico) che nel corso degli anni si è trovato più volte imbrigliato in una selva di burocrazia. Un parto burocratico podalico, reso inoltre complicato da una pandemia mondiale.

La storia del Villino di Larderello negli anni si è tradotta in un perfetto travaglio all’italiana, con il macigno del Covid a rallentarne i lavori: i dispostivi, o meglio i cavilli hanno stravolto le carte in tavola ed il Comune è stato più volte costretto a rivisitare il progetto per la creazione di una residenza ad alta intensità di cure destinata ad accogliere dodici minori con problemi psichiatrici. Poi lo start dei lavori nell’autunno 2019, ed ecco arrivare la tempesta epidemiologica a compliare ancora una volta la realizzazione della casa di accoglienza sorta in vecchie abitazioni di proprietà di Enel. Il ritardo nella tabella di marcia si era inoltre accumulato anche per il ritrovamento di amianto nel seminterrato della struttura. I cantieri, attesi da lustri e che valgono circa 700 mila euro, dopo gli intoppi forzati, si avviano alla loro conclusione.

"Un progetto importante, unico su tutto il territorio provinciale, sul quale l’amministrazione è impegnata da anni – spiega la sindaca Ilaria Bacci – adesso che i lavori sono conclusi, ci aspettano altri passaggi, ovvero la sottoscrizione di un protocollo con la Asl, che è stato già formalizzato, e poi la procedura per l’indizione della gara per la gestione. Non abbiamo mai smesso di lavorare per il centro di riabilitazione psichiatrica: il progetto, purtroppo, ha dovuto fare i conti prima con un cambiamento di normative, fatto che ha portato a rivedere l’intero progetto, poi con l’arrivo della pandemia. E’ stato un percorso tortuoso che ora dovrà affrontare nuove fasi di confronto con la Asl e la Regione. E’ un centro a alta intensità di cura, che sarà riferimento a livello regionale: conto, entro la fine del mio mandato elettorale nel 2024, di avviare la gara".