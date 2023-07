Villa Baciocchi ritrova i suoi antichi colori Recuperati gli affreschi Doppia festa al salone

di Sarah Esposito

Un salone che ha ritrovato i propri affreschi è la cornice che accoglie i nove progetti finalisti di Rotondarte a Villa Baciocchi a Capannoli. Ieri mattina sono stati presentati alla cittadinanza due iniziative, da una parte la conclusione dei restauri degli affreschi, dall’altra i bozzetti degli artisti che hanno partecipato all’avviso per realizzare un’opera d’arte da collocare sulla rotatoria tra via Togliatti, via Montale, via Comunale per Forcoli e via Gramsci, una mostra visitabile dai cittadini per tutta l’estate per permettere ai capannolesi la scelta e la votazione del bozzetto preferito. A ottobre sarà decretato il progetto vincitore tenendo conto delle preferenze espresse dai cittadini.

"Quello di oggi è un punto di arrivo di un percorso che l’amministrazione comunale ha auspicato da tanto tempo – ha aperto la sindaca Arianna Cecchini –. Abbiamo recuperato il salone nobile della villa, un intervento non banale che ha visto un lavoro certosino delle restauratrici dell’impresa Giannoni e Santoni. Affreschi che negli ultimi 200 anni non erano mai stati restaurati. Un impegno economico importante di 100 mila euro possibile grazie al sostegno della Fondazione Pisa, in continuità con un percorso avviato qualche anno fa e che aveva già portato al recupero di altri parti della villa. In questi anni abbiamo dimostrato che grazie alla competenza e al lavoro si possono intercettare finanziamenti: opportunità preziose per lo sviluppo dei territori".

Un racconto, quello della sindaca Cecchini, che avviene proprio sotto lo stemma riportato ai suoi antichi splendori, così come gli affreschi della chiesetta, stata per tanto tempo inutilizzata e che adesso sarà a disposizione delle coppie per celebrare matrimoni civili. Colori, decorazioni e immagini che sono tornate a essere quelle di un tempo, cancellando di colpo secoli di polvere e trascuratezza.

"Un piacere essere qui oggi – ha detto Stefano Carani della Fondazione Pisa –. La Fondazione finanzia interventi ritenuti di particolare interesse per il territorio e questo lo è senza dubbio. Due anni fa rimasi stupito della bellezza di questo edificio e dalla passione con cui viene portato avanti il museo". Villa Baciocchi però continua a ritrovarsi. È in corso il recupero delle soffitte, un altro luogo che, entro il prossimo anno, sarà destinato a spazi museali e che fino ad oggi non è mai stato accessibile. Un intervento di oltre un milione di euro di cui 700 mila sono finanziati dal Ministero mentre il resto cofinanziato dal Comune.