"Vicini ai giovani la nostra missione"

Cassa di Risparmio di Volterra, storico istituto di credito profondamente radicato sul territorio toscano, aderisce alla ventitreesima edizione di "Cronisti in Classe", sostenendo anche questo anno l’iniziativa del "Campionato di giornalismo" promossa dal quotidiano La Nazione.

"Essere vicina ai giovani è una missione che Cassa di Risparmio di Volterra porta avanti da tempo – spiega la banca – mantenendo stretti contatti con gli Istituti scolastici del territorio e offrendo la professionalità dei propri collaboratori per creare momenti di formazione e di coinvolgimento tra gli studenti e i professionisti del settore bancario, al fine di contribuire al miglioramento della cultura, anche finanziaria, delle giovani generazioni che rappresentano il futuro del nostro territorio".

"Penso che la partecipazione al Campionato di Giornalismo de La Nazione da parte degli studenti del nostro territorio sia un’importante occasione di crescita, ed è questo il motivo per cui CrV sostiene con convinzione e da diversi anni questa iniziativa – sottolinea il direttore generale Stefano Pitti (nella foto) – In questa era sempre più digitale, ritengo sia fondamentale far riflettere le nuove generazioni su temi sempre più attuali, come l’argomento scelto per questa edizione: il tema dell’intelligenza artificiale. Abbiamo pensato di far soffermare i giovani cronisti sul tema dell’intelligenza artificiale e della creatività come capacità umana, con l’obiettivo di renderli consapevoli fin da ora che la tecnologia ci viene in aiuto in molte occasioni, ma deve rimanere uno strumento guidato dall’uomo, nella consapevolezza che le emozioni e l’istinto restano caratteristiche umane che una macchina non potrà mai avere".

"La presidenza e la direzione della Cassa – conclude il direttore Pitti – augurano a tutti gli studenti in gara una stimolante partecipazione al Campionato di Giornalismo 2025, ringraziando fin da subito tutte le classi iscritte e i docenti che le accompagneranno".