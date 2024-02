Viale Piaggio nel degrado. Reti divelte e vandali nella zona interdetta

PONTEDERA

Il continuo via vai di pedoni, e adesso anche di biciclette e motorini, da via Maestri del Lavoro certifica, semmai ce ne fosse bisogno, che per i tantissimi utenti dei servizi ospitati su viale Piaggio e per tanti pendolari è davvero impossibile far a meno di questa importante arteria, rimasta interdetta ormai da un anno e mezzo. È del 9 agosto 2022 l’ordinanza sindacale che chiuse al traffico via Maestri del Lavoro, la via strategica che collega il grande parcheggio di piazza della Solidarietà a viale Rinaldo Piaggio. Insieme a questa strada vennero chiusi anche i parcheggi ad est e ad ovest della biblioteca Gronchi "sulla base dei principi di prudenza e precauzione dopo le ultime valutazioni tecniche che hanno messo in evidenza possibili rischi per la pubblica incolumità".

Da una decina di anni infatti le coperture avevano iniziato a cedere ed i calcinacci che cadevano dalle travi residuali delle ex officine Piaggio stavano diventando un pericolo sempre più grande per pedoni e auto in sosta. Si arrivò così alla chiusura definitiva in piena estate del 2022. L’area venne completamente recintata, isolando viale Piaggio e la stazione dai parcheggi di piazza della Solidarietà. Un ostacolo troppo grande per tutte quelle persone che ogni giorno frequentano la stazione, la Piaggio, la biblioteca Gronchi (anche questa rimase chiusa per 4 mesi per poi riaprire a studenti e lettori a fine dicembre grazie ad un’impalcatura di sicurezza) e tutti gli altri servizi che si affacciano sul viale. Le reti e le transenne sono state divelte a più riprese. Oggi quest’area, in teoria inibita al transito, è terra di nessuno, con recinzioni distrutte, calcinacci e immondizia in giro, scritte sui muri e pure un estintore aperto a terra. La Siat ha preparato da diversi mesi un project financing, che tra gli altri interventi prevede anche il consolidamento in fibra di carbonio di queste coperture. I primi lavori dovevano essere già partiti ma l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, assicura che in questa settimana potrebbero esserci novità.

