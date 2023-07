Viale Italia in Strada", 3 Luglio Festa di Divertimento, Shopping e Spettacoli a Castelfranco"

CASTELFRANCO

"Viale Italia in strada" una festa all’insegna del divertimento, dello shopping, del cibo di strada e degli spettacoli. Lunedì 3 luglio l’iniziativa promossa dai commercianti di "Noi di viale Italia" con il supporto logistico del Comune di Castelfranco aprirà le danze alle 18 con l’esposizione del mercatino dell’artigianato e "motori" di tutti i tipi. Giostre in piazza Lelio Basso, negozi aperti e davanti alle loro vetrine spettacoli e intrattenimento.

E, poi, performer, musicisti, giocoleria, cibo, drink, spettacoli, esibizione di boxe e sfilate di moda, teatro, drink, granite e patatine fritte, sfilata di moda, street art, trampolieri e giocolieri, abiti eleganti, abiti luminosi a led. E infine torna a grande richiesta il tanto atteso schiuma party. Cene e piatti tipici con le attività gastronomiche, lasagne e arancini siciliani e street food con piadina e gnocco fritto, cucina messicana, lampredotto e porchetta, birre e gelati.

"Siamo curiosi di vedere cosa si sono inventati quest’anno le menti vulcaniche di Noi di Viale Italia – scherzano il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo sviluppo economico Ilaria Duranti – Ogni edizione questo evento riesce a stupire e divertire tutti, grandi e piccoli. Dobbiamo fare i complimenti ai commercianti che s’impegnano per la buona riuscita di un evento che segna l’estate castelfranchese". "E anche quest’anno, anche se con qualche intoppo, siamo riusciti ad organizzare la nostra festa principale Viale Italia in strada – ha dichiarato la presidente di Noi di Viale Italia Claudia Fiumalbi – Siamo giunti alla terza edizione e porteremo sul viale musica, eventi, attrazioni, spettacoli, divertimento , estrazione della lotteria e tanta allegria. Concluderemo con i fuochi d’artificio. Vi aspettiamo numerosi come sempre, anzi di più!". L’inizio alle 18. Festa fino a dopo mezzanotte. Alle 19,30 estrazione lotteria.