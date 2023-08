Viaggio tra musica e comicità Balcanikaos, la seconda era dello spettacolo diventato un cult

Teatro comico e musica al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Giovedì 10 agosto alle 21,30 al Santuario della Madonna di Ripaia di Treggiaia, (Pontedera), Guascone Teatro presenta “Balcanikaos. Seconda era“, di e con Andrea Kaemmerle e con Branka Ceperac (contrabbasso) Ivo Andreevic (fisarmonica) Danko Jugovic (clarinetto e sax) più un musico misterioso.

Lo spettacolo: ancora un debutto. Ma come un debutto? Dopo quasi 25 anni di tournée come può accadere? Sì, è un altro viaggio dell’epopea di uno spettacolo diventato un cult.

"Riparte il tour ed è una ripartenza come sempre verso il futuro – sottolinea Kaemmerle – quante cose abbiamo scoperto e quante imparato in questo incantevole girare per le piazze ed i sogni di mezza Europa. Balcanikaos seconda era è ancora più scatenato e struggente e si nutre di storie vere quanto di fandonie da due soldi. Tutto il sapore, tutta la follia di un popolo che ci abita dentro per 80 minuti di grande musica e comicità. Ogni sera del nuovo tour ospiteremo un musicista a sorpresa, un amico che abbia già accompagnato il viaggio del primo Balcanikaos. Rimane l’esigenza comica e la necessità di burlarsi di come va il mondo ed allenarsi all’essere indomiti. Faremo cose belle ed ancora cose belle scopriremo".

Alle 20 cena in luogo. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354.