Viabilità, incontro a Roma "Il ministero approfondirà"

A Roma per parlare di viabilità e infrastrutture della Val di Cecina "Giovedì 22 giugno – racconta il consigliere provinciale Paolo Moschi – siamo stati, insieme all’amico sindaco di Castelnuovo Alberto Ferrini, al Ministero delle Infrastrutture per parlare con la struttura tecnica del Vice Ministro Rixi. In quella occasione è stato possibile illustrare lo stato problematico della viabilità in Alta Val di Cecina, la cui rete stradale è obsoleta, in quanto rimasta quella di 50 anni fa. Abbiamo ricevuto conferma dell’interesse del Ministero ad approfondire le vicende legate allo sviluppo infrastrutturale della nostra area, partendo da un quadro conoscitivo che sarà intrapreso a breve".

Un tema annoso, più volte al centro del dibattito pubblico e politico. "Nei giorni successivi – continua Moschi – abbiamo avuto una bella notizia, a coronamento di un lavoro assiduo: è stata affidata da Anas la progettazione dell’ammodernamento della statale 68 tra Roncolla e San Francesco (dal tratto rinnovato al bivio con la 439 Dir) e si stanno mettendo insieme le risorse per un primo lotto esecutivo, che veda l’eliminazione del tornante al bivio di Mazzolla, per circa due chilometri. Un piccolo grande successo che nasce da un duro lavoro sotterraneo, fatto con le istituzioni competenti". Molte volte è stata sottolineata negli ultimi anni la pericolosità della strada.

"Sono molto soddisfatto, perché è la dimostrazione di attenzione al nostro territorio – conclude – abbiamo spesso lottato, talvolta anche in maniera solitaria, per questa strada, e alla fine il lavoro porta sempre dei risultati. Una vera gioia per Volterra e per l’ambito turistico Valdelsa-Valdicecina. Anche il sindaco Ferrini ha ricevuto rassicurazioni sull’interesse a proseguire nella messa in sicurezza della 439, a partire da risorse esistenti destinate e mai utilizzate. In autunno ci sarà un nuovo incontro alla presenza del vice ministro, e l’obiettivo è quello di programmare uno sviluppo possibile per un’area, quella dell’Alta Val di Cecina, che è rimasta per troppo tempo "la Cenerentola della Toscana" dal punto di vista delle infrastrutture".