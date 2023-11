Viabilità e scuole. Soldi dalla Provincia

Una variazione di bilancio per strade, scuole e opere di viabilità a livello provinciale. È stata approvata dal Consiglio provinciale di Pisa, nella seduta di lunedì 20 novembre, una variazione di bilancio per cui, a fronte di 9,5 milioni di euro maggiori entrate, sarà possibile aumentare le spese su due delle competenze più importanti: quella relativa all’edilizia scolastica e quella inerente la viabilità provinciale. Si tratta di un tesoretto di cui ne beneficerà anche la Val di Cecina per 600 mila euro per la manutenzione delle strade della Valdicecina Volterra, SP 15 e la SP 16 del Monte Volterrano. Per l’edilizia scolastica, invece, saranno disponibili altri 3 milioni e 35mila euro, di questi 350 mila euro saranno destinati per i locali vicolo del forno a Volterra per cui sono stati già conferiti, a inizio dello scorso anno, l’incarico professionale per la progettazione.