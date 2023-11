Via San Gervasio chiusa. Navetta verso riapertura

PONTEDERA CALCINAIA

Il monitoraggio delle frane e dei dissesti, che sono ancora da risolvere nel territorio comunale di Pontedera, è continuo da parte dei tecnici e dell’assessore Mattia Belli. La situazione più preoccupante e che richiederà tempi più lunghi è quella in via di San Gervasio, poche decine di metri dopo l’incrocio con la Tosco Romagnola. E’ la strada che costeggia parte della ferrovia tra Pietroconti e La Rotta e che poi sale verso la frazione di Palaia.

"Abbiamo riscontrato problemi al ponticello su un rio che passa sotto ferrovia e strada e poi va a sfociare nei laghetti di fronte all’ex draga – le parole dell’assessore Mattia Belli – Anche io sono sceso sotto il ponticello insieme ai tecnici e oggettivamente è in condizioni pericolose. Al sopralluogo era presente anche un geologo, oltre ai nostri ingegneri e i tecnici delle Ferrovie. Stiamo effettuando tutte le verifiche e le predisposizioni tali da mettere in atto un intervento per ripristinare la viabilità, che è l’urgenza maggiore, prima della sistemazione definitiva. In via di Montecastello c’è un cedimento di una ventina di metri, per cui è stato necessario il restringimento della carreggiata, ma la situazione è meno grave. Poi ci sono altre franette a Treggiaia e Montecastello su terreni privati che interessano strade vicinali. In questi casi stiamo monitorando e diamo supporto ai proprietari che devono provvedere agli interventi di messa in sicurezza".

L’altra frana che preoccupa e che è fonte di disagi per la cittadinanza è quella sulla provinciale Francesca nella zona del Ponte alla Navetta nel comune di Calcinaia. Qui la competenza è della Provincia. "In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale – spiega il presidente Massimiliano Angori – la viabilità dovrebbe essere riaperta, a doppio senso di marcia, nel corso della prossima settimana, che inizia dal 20 novembre".