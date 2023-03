Via Rospicciano: consiglio comunale aperto

Una seduta straordinaria del consiglio comunale, aperta agli interventi del pubblico. Se durante le sedute ordinarie gli spettatori possono soltanto ascoltare questa volta avranno la possibilità di prendere la parola. Questa sera i consiglieri comunali di Ponsacco si ritroveranno all’auditorium Meliani alle 21. Unico punto all’ordine del giorno: "Le questioni relative a via Rospicciano". Un’assemblea molto sentita, su un tema al centro del dibattito politico e sociale da anni. Per l’amministrazione comunale sarà l’occasione per rimettere in fila gli episodi che hanno contraddistinto la storia di una vicenda lunga e tortuosa. Dall’inizio. Dalla costruzione del palazzo, passando dalle vicissitudini della Futura immobiliare e poi lo sgombero dei campi rom di Pisa e Cascina e gli attuali sfratti delle famiglie che vivono nel palazzo rosa di via Rospicciano. Allo stesso tempo i cittadini potranno intervenire puntualizzando su ciò che ancora non va. Tra il pubblico ci saranno anche coloro che facevano parte del comitato "Ponsacco pacificata" sciolto per la differenza di obiettivi da parte dei membri.

"Una grande occasione per la nostra comunità – dice Samuele Ferretti tra i fondatori del Comitato – per ribadire con forza il nostro no a ogni forma di violenza. Avremo la possibilità di far sentire la nostra voce in materia di ordine pubblico perché il problema sicurezza lo percepiamo o lo viviamo quotidianamente sulla nostra pelle. La nostra incolumità non deve avere colore politico. Il dovere di noi genitori è di proteggere i nostri figli che hanno il sacrosanto diritto di crescere in un luogo sereno e sicuro. Ribadiremo alle istituzioni che siamo stanchi di subire, non ci basta la solidarietà, pretendiamo soluzioni immediate. Ponsacco non può più aspettare".

È passata meno di una settimana da quando il Comitato si è sciolto. Ognuno dei membri è pronto a portare avanti la battaglia della sicurezza, ma su due strade diverse. "Non mollo – continua Ferretti – negli ultimi giorni ho rivolto un appello a chi volesse continuare sulla strada dell’impegno civico, lontano dalla politica. Ho ricevuto molte telefonate, in tanti mi dicono di proseguire, di andare avanti. Formeremo un gruppo di lavoro, ancora su queste tematiche per portare avanti tutto ciò che è stato svolto fino ad oggi, senza alcun compromesso politico".