Via Pestalozzi: "Cittadini scontenti"

"Se Giglioli si fa un giro dalla Pam alla Coop, alla Casa Culturale incontrerà gente che non è punto contenta di come è stata sistemata via Pestalozzi. Perché le piste ciclabili sono una bella cosa, ma per essere utilizzate bisogna che abbiano un senso e si inseriscano in un reticolo", attacca Manola Guazzini (CambiaMenti) in replica al sindaco e attaccandolo priprio sulla dichiarata sensibilità alla mobilità dolce e all’ambiente.. "Quella dal lato del campo sportivo ce l’ha – aggiunge : ; ma quella dal lato Pam va a finire dopo 6-700 metri nella rotonda che immette nella Superstrada: cioè, da punto di vista di un ciclista, nel nulla". "E in più le piste ciclabili, oltre che fatte, dovrebbero essere adeguatamente mantenute: – sottolinea Guazzini – non faccio esempi, ma alcune sono ridotte a una giungla, dove un ciclista avrebbe bisogno del machete per potersi addentrare".