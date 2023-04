Via Maioli, red carpet di vip Un progetto per valorizzarla Carrellata di volti e storie

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Poche decine di metri. Tanti personaggi illustri che hanno scritto pagine importanti della storia della città. Ma anche della Toscana e del Paese. Benvenuti in via Paolo Maioli, a San Miniato. Un corridoio "stretto" che si snoda da piazza Bonaparte e, unendosi a via Bagnoli, arriva poi in piazza XX Settembre dove ha sede la prestigiosa Accademia Degli Euteleti. Ma perché ne parliamo? Un progetto – finanziato dalla Regione Toscana – permetterà al Comune di valorizzare e "raccontare" a cittadini e turisti quanta storia è racchiusa in pochi passi. Un progetto – fortemente voluto dall’assessore alla cultura Loredano Arzili – che, si apprende, è ora nella fase autorizzativa. Ma in cosa consiste? C’è riserbo sui dettagli. Ma qualcosa sta emergendo. Sulle saracinesche della strada giovani artisti e maestri collaudati interpreteranno le figure che in via Maioli - nel quartiere Scioa - sono nati, sono vissuti, e che hanno fatto grande la città e il Bel Paese. Pensiamo a Dilvo Lotti, maestro dell’espressionismo europeo, artista e storico che a San Miniato ha dato il Dramma Popolare, la festa degli aquiloni, i fuochi di San Giovanni, il carnevale dei bambini.

Un grande sanminiatese del Novecento italiano, Lotti, ’la cui casa è stata metà di tanti uomini illustri: pensiamo, ad esempio, alle visite che Spadolini, sia in veste di presidente del Senato che di ministro della difesa. Pochi metri e c’è casa Taviani: Paolo e Vittorio maestri del cinema italiano, autori di autentici capolavori, che a San Miniato girarono, quanrant’anni fa, una delle loro pellicole più conosciute e amate nel mondo, "La notte di San Lorenzo". Ancora qualche passo e c’è casa Bucalossi. Pietro Bucalossi, a cui sono intitolati anche i guardini pubblici, fu sindaco di Milano, ministro della Repubblica e fondatore del Centro tumori di Milano. Via Paolo Maioli è legata anche alla famiglia Bonaparte: qui viveva il canonici Filippo Bonaparte. E qui venne in visita all’anziano parente il giovane Napoleone. In questa strada nacque anche Pierluigi Manetti (artista e scenografo), vicino di casa dei Taviani e padre dei Manetti Bross. Ne abbiamo citati alcuni. Per non svelarli tutto. Secondo il progetto un Qrcode "racchiuderà" le storie per renderle fruibili ai turisti.