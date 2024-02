Via libera alle opere per la sistemazione di via Romaiano. Sarà necessaria la deviazione provvisoria della fognatura

Via libera con affidamento diretto per i lavori di sistemazione stradale in via Romaiano, con deviazione provvisoria della fognatura. Una decisione presa dall’amministrazione comunale, in quanto il tratto terminale della strada si presenta dissestato e con problematicità per la corretta raccolta e smaltimento delle acque piovane: situazione che è stata causa di disagi e polemiche nei mesi scorsi. Tali dissesti hanno interessato anche il sistema fognario. Dai sopralluoghi fatti dai tecnici è emersa la necessità di procedere con le opere per garantire il corretto deflusso dei reflui urbani, ma anche alla realizzazione di una deviazione provvisoria della fognatura, propedeutica fra l’altro al mantenimento della corretta sistemazione del fondo stradale. Nei giorni scorsi l’amminutrazione ha quindi proceduto con un a ffidamento diretto dei lavori impegnando risorse economiche per 35 mila euro.