Via libera al piano per il restauro del muro storico in dissesto su viale Don Minzoni

C’è il progetto definitivo per il consolidamento del muro e marciapiede pedonale di viale XXIV Maggio e di viale don Minzoni. Nel corso del mese di febbraio dell’anno scorso lungo viale Don Minzoni, angolo con viale XXIV Maggio, un tratto di muratura di contenimento della sede

stradale mostrò una fessurazione che si era velocemente aggravata. Nell’immediatezza fu trovata una soluzione temporanea per sistemare le urgenze della criticità emersa.

Per dare soluzione definitiva all’intervento temporaneo, apparve subito chiaro che occarreva provvedere all’attuazione di un intervento di consolidamento del muro e marciapiede pedonale in modo organico e coerente con il contesto e con le tipologie costruttive del manufatto, garantendo il mantenimento percettivo e visivo attuale. Da qui l’incarico per il progetto di un intervento teso al consolidamento della scarpata del tratto iniziale di viale dove è presente il muro in mattoni in evidente stato di degrado e con dissesto in atto. Ora il progetto c’è ed è arrivatoo il via libera della giunta comunale: sono previste opere per 45mila euro. La particolare ubicazione del muro – oggetto dell’intervento – nel punto in cui i due viali si incrociano, si apprende, offre anche la possibilità di realizzare, oltre al “nuovo muro” , un tratto di circa 15 metri del nuovo marciapiede con materiali e caratteristiche estetiche adeguate.

Il nuovo attraversamento pedonale consente anche di prevedere un camminamento, anche in sostituzione dell’ esistente fila di parcheggi, sul bordo esterno del viale XXVI Maggio realizzando così il collegamento con Corso Garibaldi e iazza Dante Alighieri, oltre che con la Terrazza del Loggiato di Piazza Dante