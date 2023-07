Via dell’industria Presto il cantiere

Potrebbero partire tra poche settimane i lavori per il rifacimento di via dell’Industria che collega la Strada di patto con la zona industriale di Gello. Con l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il recupero e la manutenzione straordinaria di questo tratto chiuso da anni alla ditta Cav. Pozzolini Lorenzo srl di Empoli, la data di inizio lavori è sempre più vicina. Lavori appaltati per 181.500 euro con un ribasso del 6%, a cui si aggiungono ulteriori 4.827 euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 227.319 euro, Iva compresa. Ieri è stato fatto un sopralluogo sul posto ma per capire quando ci sarà l’avvio del cantiere molto dipenderà dalle tempistiche degli impianti per la produzione e smaltimento di bitume visto l’incombente periodo di ferie estive per le ditte. Inoltre le lavorazioni per la stabilizzazione del terreno è in subappalto e anche su questo deve essere trovato un accordo. Insomma tutto fa pensare che tra un mese, un mese e mezzo, si possa iniziare. Poi ci sono gli imprevisti che potrebbero esserci in questo periodo dell’anno, quegli imprevisti che in queste procedure spesso fanno allungare i tempi. Un intervento che avrà durata di circa due mesi e che darà sollievo soprattutto a tutti quei lavoratori della zona industriale.

l.b.