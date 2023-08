Via dell’industria, apre il cantiere per il rifacimento

Dopo anni di polemiche, degrado e chiusura al traffico, apre finalmente il cantiere per l’intero rifacimento di via dell’Industria, il tratto compreso tra la Strada di Patto e via Marche. La giunta comunale, a maggio, aveva dato il via libera al progetto esecutivo dei lavori di recupero della strada. L’amministrazione comunale aveva deciso di ripristinare la strada dirottando alcuni mutui accesi con Cassa depositi e prestiti sull’intervento nella zona industriale di Gello per un’opera che costerà 290mila euro.

E ieri mattina sono arrivati gli operai per delimitare l’area del cantiere. Mentre i lavori veri e propri potrebbero iniziare tra alcune settimane.