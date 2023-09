Via dell’Arco Dalla fotografia alla pittura

di Giuseppe Pino

Oliviero Toscani si è raccontato davanti a una folta platea all’interno del teatro Verdi di Casciana Terme per la quarta edizione delle Letture del Merlo. Una sorta di anteprima alla cinquantesima edizione della Via dell’Arco, rassegna di arte, pittura e fotografia, che prenderà ufficialmente il via giovedì prossimo. Esperienze di vita, di lavoro e aneddoti hanno tenuto incollati alle poltroncine i tanti appassionati e curiosi arrivati nella città termale per ascoltare e vedere da vicino uno dei protagonisti più amati e più discussi del mondo della fotografia del nostro tempo.

L’attenzione si sposta adesso sulla pittura e sulle arti figurative e da domani, fino al 5 ottobre vedrà in programma mostre di pittura, grafica, scultura, artigianato e incontri con i pittori. Interessante l’incontro sul tema dei Macchiaioli al Ritrovo del forestiero e la successiva visita ai quadri nelle sale dell’albergo Stella in programma il 15 settembre alle 17. L’appuntamento principe di questa edizione è tuttavia rappresentato dalla mostra realizzata dall’associazione culturale Nuova Casciana con la collaborazione del Museo della Grafica di Pisa dal titolo "Immagini della campagna toscana, capolavori dalle collezioni del museo della grafica".

Mostra che sarà ospitata nella sala di lettura delle Terme di Casciana e andrà avanti dal 15 settembre al 5 ottobre. "La scelta dello stabilimento termale come luogo della esposizione – fanno sapere dall’associazione Nuova Casciana – è un omaggio alla tradizione espositiva "bagnaiola" che sin dagli inizi del novecento ha visto arrivare in mostra le opere di pittori macchiaioli e post macchiaioli che allietavano "curisti", villeggianti e turisti durante il loro soggiorno. Nel secondo dopoguerra i pittori labronici erano soliti esporre le proprie opere nella sala d’aspetto delle Terme – si legge nella nota dell’associazione – in particolare Renato Natali, Gino Romiti e Giovanni Bartolena, alcuni tra i maggiori esponenti della pittura labronica, e Giovanni Lomi che aveva addirittura scelto Casciana come residenza estiva". La mostra prende le mosse dalle acqueforti di Giovanni Fattori affiancate dalle incisioni di alcuni suoi allievi e sarà realizzata a Casciana per la prima volta.