Via Del Bravo chiusa di notte

"Abbiamo studiato a lungo la possibilità di aprire la Via Del Bravo la notte, ma non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza", spiega il sindaco Simone Giglioli. Intanto anche grazie al meteo favorevole I lavori che la società Acque Spa sta compiendo sulla conduttura dell’acqua in via Del Bravo, in centro storico, stanno proseguendo in anticipo sulla tabella di marcia e adesso sono entrati nella fase centrale del crono programma. La fase più lunga e delicata, quella che ha reso necessaria la chiusura al traffico di via Del Bravo fino al 7 aprile. "Queste settimane senza pioggia – sottolinea Giglioli – sono un aiuto importante. Per noi è fondamentale che si faccia prima possibile anche per limitare nel tempo quelli che sono i disagi dei cittadini". La viabilità alternativa sta funzionando: "è monitorata continuamente dai vigili – ammette Giglioli –. Mi sembra che per ora non abbia dato particolari problemi". Come detto non è stato possibile riaprire via Del Bravo durante le ore notturne, ma solo nel transito in uscita da Piazza Bonaparte per la mancanza delle condizioni di sicurezza.