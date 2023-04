Via Crucis di Dati Un volume in dono

Il libro dell’Opera "Via Crucis - Pensieri di Gesù mentre sale verso il Calvario" è stato donato alle autorità religiose, ai Comuni del territorio e ai dipendenti di Stella Maris.

Il libro del maestro Beppe Dati, che rappresenta un’opera profonda e necessaria per comprendere uno dei momenti fondamentali della storia dell’umanità e della cristianità, è stato un dono per la Pasqua ormai trascorsa. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, del suo presidente Antonio Guicciardini Salini e del maestro Beppe Dati, il volume rappresenta un’opera d’arte capace di toccare le corde più profonde dell’anima e far riflettere sui valori autentici della vita. Il Presidente della Stella Maris Giuliano Maffei, ne ha fatto dono al Vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, insieme ai dipendenti della Fondazione Stella Maris e alle autorità religiose.