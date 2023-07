Vessicchio, la leggenda di Sanremo Talk show in piazza San Giovanni

A Ponsacco è tempo di musica con protagonista un nome che è già entrato nella leggenda, per il quarto appuntamento della rassegna ‘Concerti Nella Repubblica - Estate 2023’. Domani alle 21.30 piazza San Giovanni ospiterà un talk show unico con due professionisti del settore, su e giù dal palco. L’intervistato è Giuseppe Vessicchio, conosciuto col diminutivo di Beppe o Peppe, musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore, personaggio televisivo italiano. Una vera e propria icona entrata nell’immaginario collettivo. Nel suo nome è racchiusa gran parte della storia del Festival di Sanremo grazie al ruolo di direttore d’orchestra che molti artisti in gara, nel corso delle varie edizioni, gli hanno affidato. E poi insegnante di musica e direttore d’orchestra nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Dall’altro lato del microfono ci sarà Gino Morabito, giornalista e direttore di Musica Intorno, ufficio stampa per molti artisti di fama nazionale e internazionale. Collabora attivamente con diverse testate nazionali (Agenzia stampa, Corriere dello spettacolo, II Corriere Nazionale, solo per citarne alcune). Diventa caporedattore di Red Carpet traghettando il Magazine nella sua nuova era. Ma anche autore degli arrangiamenti e direttore dell’orchestra sinfonica di 40 elementi che ha suonato nelle canzoni del cd La nostra canzone di lvana Spagna.

Un’occasione per parlare di musica, di quella suonata, ascoltata in radio. La musica vista come un linguaggio universale capace di emozionare ed essere colonna sonora di ricordi indelebili nella vita di ognuno di noi. L’ingresso allo show è gratuito. Prenotazioni scrivendo alla email [email protected] Per informazioni: 377-0939759 e 320-2435137.