Vespa, a Pontedera la grande festa per il 76esimo compleanno: gente da tutto il mondo

Pontedera, 23 aprile 2022 - La Vespa Piaggio compie 76 anni e a Pontedera l'intero weekend è dedicato alla due ruote che ha così influenzato la moda e il costume degli italiani. Tante le iniziative, che sottolineano ad esempio il legame tra la Vespa e la musica.

Per celebrare questa vicinanza alla musica e spegnere le sue prime 76 candeline, Vespa ha deciso quest'anno di dare vita a #VespaSoundsCool, la mostra in programma al Museo Piaggio di Pontedera dal 24 aprile al prossimo ottobre. Un appuntamento imperdibile, un'occasione per scoprire come Vespa e l'industria musicale abbiano incrociato le loro strade, sempre cogliendo lo spirito dei tempi e sapendo, in molte occasioni, anticipare le tendenze.

Grazie a una capillare ricerca e alla preziosa collaborazione di un media partner d'eccezione come MTV - il brand di intrattenimento di Paramount in onda in Italia in esclusiva su Sky - alla mostra i visitatori potranno ammirare una ricca selezione di videoclip in cui Vespa è protagonista accanto ad artisti come i Lùnapop, Jovanotti, Elisa, David Bowie, Depeche Mode, Gwen Stefani e Black Eyed Peas.

Ma la mostra è solo uno dei tanti appuntamenti. In centro a Pontedera il maxi raduno con appassionati da tutto il mondo anima la festa fin dal sabato mattina.

Domenica 24, alle 10, appuntamento con l'imperdibile parata che, partendo dal piazzale del Museo Piaggio, attraverserà la Valdera per raggiungere il Teatro del Silenzio, l'anfiteatro naturale ricavato nella splendida cornice delle colline di Lajatico. Infine, all'ampio programma del Vespa Day di quest'anno si aggiunge l'iniziativa " Vespa in Fiore" realizzata in occasione del lancio della nuova ( Vespa Elettrica) RED.