Vespa Day E Milano-Taranto

Dal passaggio della Milano-Taranto ai Vespa Day del 22 e 23 aprile, Pontedera è sempre di più Città dei motori. Sono tanti gli eventi, piccoli e grandi, legati ai motori che verranno ospitati nei prossimi mesi nella città della Vespa. È arrivato in questi giorni l’annuncio ufficiale che la 36esima Milano-Taranto, la più importante rievocazione storica per moto d’epoca che si svolgerà dal 2 all’8 luglio, passerà proprio da Pontedera. "Dando seguito all’annunciata collaborazione intrapresa con Anci-Città dei Motori – dicono gli organizzatori – è con immenso piacere che torneremo a Pontedera, la casa della Vespa. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione del Moto Club Pontedera e del Comune, nell’ambito di Pontedera Città dei Motori". Dopo il passaggio, dello scorso anno, della Mille Miglia, per quest’anno è quindi prevista un’altra data da segnarsi sul calendario per gli amanti dei veicoli d’epoca. Il 4 luglio partirà da Pontedera la terza tappa della Milano-Taranto, che poi proseguirà in direzione Assisi. E l’altro importante appuntamento è quello in programma per il 22 e 23 aprile con i Vespa Day organizzati dal Vespa Club Pontedera, in contemporanea all’Expo Motori che si terrà nel piazzale del mercato dal 22 al 25 aprile.